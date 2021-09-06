Megakent güne yoğun trafikle başladı

Yaz aylarını memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren milyonlarca İstanbullu yaz tatilinin sona ermesi ve okulların yaklaşık bir buçuk yıllık aradan sonra yüzyüze eğitime kapılarını açmasıyla kente geri döndü. Milyonlarca megakentli, güne alışılmış İstanbul trafiği ile başladı. Otobüs durakları okullarına kavuşmayı bekleyen öğrenci ve işbaşı yapmayı bekleyen işçilerle doldu taştı. Şehrin ana arterleri de alışılmış İstanbul trafiğini aratmadı. Sürücüler başta E-5 Karayolu, TEM ve köprü giriş çıkışları olmak üzere yollarda adeta santim santim ilerledi.