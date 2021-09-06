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Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:38

Megakent güne yoğun trafikle başladı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Megakent güne yoğun trafikle başladı

Yaz tatilinin sona ermesi ve okulların bir buçuk yıllık aradan sonra yüzyüze eğitime dönmesiyle İstanbul trafiği felç oldu. Sabah saatlerinde E-5 Karayolu, TEM ve köprü giriş-çıkışları tam anlamıyla sürücülere zor anlar yaşattı.

Yaz aylarını memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren milyonlarca İstanbullu yaz tatilinin sona ermesi ve okulların yaklaşık bir buçuk yıllık aradan sonra yüzyüze eğitime kapılarını açmasıyla kente geri döndü. Milyonlarca megakentli, güne alışılmış İstanbul trafiği ile başladı. Otobüs durakları okullarına kavuşmayı bekleyen öğrenci ve işbaşı yapmayı bekleyen işçilerle doldu taştı. Şehrin ana arterleri de alışılmış İstanbul trafiğini aratmadı. Sürücüler başta E-5 Karayolu, TEM ve köprü giriş çıkışları olmak üzere yollarda adeta santim santim ilerledi.

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Megakent güne yoğun trafikle başladı
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