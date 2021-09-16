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Giriş Tarihi: 16.9.2021 15:25

Demokrasi müzesi açılışa hazır

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Demokrasi müzesi açılışa hazır

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, merhum Başbakan Adnan Menderes’in ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Aksoy :"Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 60. Yıldönümünde Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Başvekil Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı

Vali Aksoy mesajında şu ifadeleri kullandı: "Efeler diyarı Aydınımızın yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı Gazisi Başbakan Adnan Menderes; ömrünü ülkemizin gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış bir devlet adamımızdır. Menderes'in ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Bu bağlamda, merhum Menderes'in hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde inşa ettiğimiz "Adnan Menderes Demokrasi Müzesi" tamamlanmış olup açılışa hazır hale getirilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 60. Yıldönümünde Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Başvekil Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum."

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Demokrasi müzesi açılışa hazır
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