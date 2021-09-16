Komalık eden eski sevgili için 20 yıl hapis talebi

Gaziosmanpaşa'da 21 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Cemal Albayrak, kendisini reddeden Buse Güler'i, iş yerinden çıktığı sırada tabancayla 4 kez ateş ederek ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan Güler, kaldırıldığı hastanede 18 gün yaşam mücadelesi vermişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Cemal Albayrak ile mağdur ve müşteki Buse Güler, avukatlarıyla birlikte duruşmaya katıldı.

İŞYERİ ÇIKIŞI KURŞUN YAĞDIRDI

Duruşmada davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Cemal Albayrak'ın, Buse Güler'i, basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığının kaydedildiğini aktardı.





Savcı, Cemal Albayrak'ın yaptığı savunmada Güler'i tesadüfen gördüğünü beyan etmiş olsa da Albayrak'ın Güler'i iş yerinin önünde, silahla beklediğini ve Güler'i gördüğü anda 4 saniye içinde ateş ettiğini dile getirdi. Kamera görüntülerinden bu tespitin yapıldığını vurgulayan savcı, eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, Cemal Albayrak'ın 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"PİŞMANIM"

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Albayrak, "Yaşanılan olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Mahkemede Albayrak ile karşı karşıya gelen Buse Güler ise duruşma bitiminde sinir krizi geçirdi. "Yeter, yeter! Geber sen orada! Adalet istiyorum" diye bağıran Güler, adliyenin sağlık ünitesine kaldırıldı.

"YÜZDE 60 ENGELLİ KALDIM"

Daha sonra sakinleşen Buse Güler, yaptığı açıklamada, "Ayakta durduğum için veya güldüğüm eğlendiğim için her şey dört dörtlük, tozpembe değil maalesef. Yüzde 60 şeklinde engelli kaldım. 23 yaşındayım. Psikolojik olarak, ruhen, bedenen hiç iyi değilim. Kısa bir zaman, omurga kemiğimden riskli bir ameliyata gireceğim. Felç kalma durumum söz konusu. Onun dışında daha fıtık ve bağırsak ameliyatlarım devam etmekte olacak. Tek söyleyeceğim, bana bu mucizeyi yaratan Allah'ım elbet hakkından gelecek. Zaten mütalaa okundu, kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor. Hak yerini bulacak, adalete inanıyorum" dedi.

"BEDENİM ÖLDÜ, YENİDEN DİRİLDİ"

Güler, "En başta Allah'a sonra adalete teslim ettim. İnşallah hak yerini bulacak. Adaletten beklentim ne? Gerçekten o kadar ağır cezalar verilsin ki bugün ben, yarın Ayşe, yarın Zeynep, yarın Tuğçe yani kadınlar, cinayetler durmuyor. Artık yıldırıcı cezalar gelsin lütfen. Gelsin ki kimsenin, annenin, babanın canı yanmasın. Bu canileri artık durdursunlar. Tek dileğim ve temennim o. Yeter ki yıldırıcı ceza olsun. Artık aileler iyi yetiştirsin çocuklarını. Pohpohlamasınlar, kahraman gibi yayınlamasınlar. Herkesin kızı var, herkes bir kadın hep söylüyorum. Tek diyeceğim şey, ben Allah'a havale ettim. Ben gerçekten eğer ayakta duruyorsam, tek bir söz verdim. Son nefesime kadar davamın arkasındayım çünkü bir kol kırılması değil bu, benim bedenim öldü, yeniden dirildi" diye konuştu.