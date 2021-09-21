Köpeği ezen Doç. Dr. Birsen Ocaklı beraat etti! Karar duruşmasında sesler yükseldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı, 14 Mayıs 2020 tarihinde hastanenin yanında bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün içine park ettiği aracına binmişti. Hareket eden Doç. Dr. Ocaklı, yol ortasında uzanıp yatan ve yaklaşık 5 yıldır bu hastanede görevli bazı doktorlar tarafından bakılıp beslenen 'Max' isimli köpeğin üzerinden geçerek köpeği ezmişti. Sonrasında ise Doç. Dr. Birsen Ocaklı, durmayıp yoluna devam ederken hastanede görevli birçok görevli ve doktor tarafından sevilen ve beslenen Max isimli köpek ise veterinerde gördüğü bir aylık tedaviye rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan olay sonucu Doç. Dr. Birsen Ocaklı hakkında, 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesi görüldü. Duruşmaya sanık Birsen Ocaklı, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler ve taraf avukatları katılırken Ankara ve İstanbul Barosu Başkanlığı Hayvan Hakları Merkezi avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'EN AĞIR ŞEKiLDE CEZALANDIRILSIN'

Duruşmada Ankara Barosu Başkanlığı Hayvan Hakları Merkezi avukatı Mehmet Deniz Helvacı dosyada kamera kaydının bulunduğu ve bunun yeterli olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep ederken İstanbul Barosu Başkanlığı Hayvan Hakları Merkezi avukatı Şerare Erfan sanığın trafik için tehlike arz ettiğini, sanığın aracıyla köpeğin üzerinden geçtikten sonra durumu farketmediğini söylemesinin kabul edilebilir bir savunma olmadığını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

DURUŞMADA GERGİN ANLAR

Sanık Birsen Ocaklı, duruşmada '30-40 yıllık bir hekim olarak bile isteğe köpeğe çarpmam söz konusu değildir. Eylemi kasıtlı yaptığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Fark etmiş olsam neden yardımcı olmayayım, suçu kabul etmiyorum. Köpeğin ölümüne sebep olduğum için üzgün olduğumu daha önce de belirtmiştim' şeklinde konuştu. Sanık Ocaklı'nın savunmasını yaptığı sıradaysa katılan avukatları 'Şov yapıyor' diyerek Ocaklı'ya tepki gösterdi.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Duruşma sonu mahkeme, dosyadaki tüm delillerin incelenmesi sonucunda sanığın üzerine atılı 'Mala zarar verme' suçunun kasıt ile işlenebilen suçlardan olduğu, taksirle işlenebilen suçlardan olmadığı, ayrıca sanığın araçtayken önden çekilmiş bir fotoğrafı olmadığı için sanığın hangi yöne baktığının belirlenemediği, bu nedenden dolayı köpeği farkederek bilerek çarptığının saptanamadığı ve sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden sanık Birsen Ocaklı'nın beraatine karar verdi.

Köpeği ezen doktora ‘kasıt yok’ gerekçesiyle beraat