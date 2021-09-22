‘Kandil’den İmralı’ya müzakere köprüsü kurdular’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte satırbaşları:
AHLAKSIZ ORTAKLIĞI MEŞRULAŞTIRMA GAYRETİ:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun "Bay Kemal ve İttifakları
" belgeselinin ilk bölümünde "Kürt sorununu
çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" sözleri, temelsiz Sezai'nin de bu çürük sözlere cevaben "Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir. Kılıçdaroğlu, olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP'yle sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir. Karşımızdaki bu rezalet ve melanet, su katılmamış bir ihanet ve millet iradesine meydan okuma alçaklığıdır. HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir.
CHP HEYETİ, PKK İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?:
CHP yönetimi, siyasi ikbal ve istikbalinin çürük şifrelerini Kandil
mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçmiştir. Kılıçdaroğlu'nun aracılar vasıtasıyla PKK'yla temas kurup kurmadığını, geçtiğimiz ayın son günlerinde Irak
'ın kuzeyine giden CHP heyetinin PKK'lılarla görüşüp görüşmediğini, yalana ve saptırmaya tevessül etmeden açıklığa kavuşturması ertelenemez zorunluluktur. HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir. CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İP ile birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış bir senaryo kapsamında Kandil'den İmralı'ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır. Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir. CHP yönetimi, Türkiye üzerinde hesapları olan zalimlerin gözüne girmek, dikkatlerini çekmek, onların hain desteklerini alabilmek için iblisle bile ortaklığa hazır bir kıvama gelmiştir. ANKARA