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Giriş Tarihi: 29.12.2021 01:24

Göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu

Muğla açıklarında, sürüklenen ve Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri koştu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. Söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Köyceğiz açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebi üzerine hareket geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bot içerisindeki 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu
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