Göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu

Muğla açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. Söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Köyceğiz açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebi üzerine hareket geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bot içerisindeki 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.