İBB’ye rağmen İDO seferlerine devam edecek

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait olan ve İDO'nun kiraladığı Osmangazi 1 ve Orhangazi 1 isimli arabalı feribotların bakımlarını yapmayı ve kiralama süresini de uzatmayı kabul etmedi. Şoke eden bu durum karşısında zor durumda kalan İDO, İstanbul Yenikapı, Bursa Güzelyalı arasındaki arabalı vapur seferlerini yılbaşından itibaren kaldıracağını duyurmuştu. İBB'nin On binlerce vatandaşı mağdur eden ve çileden çıkaran kararına tepkiler yağmıştı. Gelen tepkilere ve yaşanacak olan mağduriyetlere İBB kulak asmazken, İDO'dan yüzleri güldüren bir açıklama geldi. Yılbaşından sonra seferler, İDO'nun kendisine ait bir başka feribotla devam edeceği duyuruldu.

İBB'YE RAĞMEN VATANDAŞ MAĞDUR OLMAYACAK



Bursa ve İstanbul arasındaki arabalı feribot seferlerini yılbaşından sonra iptal kararı alan İDO, bu kararından vazgeçti. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında seferlerin iptali kararından vazgeçilip yeni yapılacak düzenlemeyle devam edilmesi kararlaştırıldı. Feribotlarının seferlerini iptal etmekten vazgeçen İDO yeni yapılacak düzenlemeyle seferlere devam etmeye karar verdi. Bu karar hem Bursalıları hem de İstanbulluları sevindirdi. Buna göre hafta içi ve Cumartesi günleri İstanbul'dan sabah saatlerinde kalkan arabalı feribotun Bursa Güzelyalı iskelesinde bekleyip akşam saatlerinde Bursa'dan geri dönmesi bekleniyor. Cuma ve pazar günleri ise eskisi gibi her iki yakadan 1'er feribot karşılıklı sefer yapacak. İDO'nun yılbaşı öncesi vermiş olduğu devam kararı her iki şehirde de büyük bir sevinçle karşılandı.