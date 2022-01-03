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Giriş Tarihi: 3.1.2022 21:24 Son Güncelleme: 3.1.2022 21:24

5 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

ABBAS ÇAKAR
5 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

İşlemiş olduğu silahlı tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından, toplamda 5 yıl, 1 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan  R.G (49), Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önceden işlemiş olduğu silahlı tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından, R.G (49) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından toplamda 5 yıl, 1 ay 24 gün hapis cezası verildi. Bu cezası bir üst mahkemetarafından onandı ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlünün, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartepe İlçesinde olduğu tespit edildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalanan R.G, tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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5 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
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