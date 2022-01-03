5 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Daha önceden işlemiş olduğu silahlı tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından, R.G (49) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından toplamda 5 yıl, 1 ay 24 gün hapis cezası verildi. Bu cezası bir üst mahkemetarafından onandı ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlünün, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartepe İlçesinde olduğu tespit edildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalanan R.G, tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.