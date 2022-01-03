Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri ve aileleri ile Eren’i  izledi

Eren Bülbül'ün doğum günü olması nedeniyle 1 Ocak 2022'de sinemaseverlerle buluşan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin ilk galası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmıştı.

Vali Hamza Aydoğdu eşi Emine Aydoğdu birim amirleri ve ailelerinin katılımıyla Aksaray'da ilk gösterim galasına katıldı. Vali Aydoğdu filmi izlemeden önce birim amirlerinin aileleri ile görüşerek bir süre sohbet etti.

Vali Hamza Aydoğdu eşi Emine Aydoğdu, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, belediye başkanları, birim amirleri ve ailelerinin katılımıyla TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini birlikte izledi.