Karantinayı ihlal eden 15 kişi yakalandı

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli genelinde son 1 haftada yapılan verilen hizmetler ve yapılan denetimlere ait rakamlar açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 27 Aralık 2021 ile 02 Ocak 2022 tarihleri arasında, Vefa Sosyal Destek gruplarınca toplam 5 bin 704 kişinin talebinin karşılandığı ve 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 954 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği belirtildi. Öte yandan COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17 bin 12 iş yerinin, 9 bin 40 kez denetlendiği ve tedbirleri ihlal eden 2 iş yerine idari işlem uygulandığı öğrenildi.



15 KİŞİ KARANTİNA İHLALİ YAPTI

Emniyet ve Jandarma birimlerince, il genelinde yapılan denetimlerde ise toplam 56 bin 200 araç kontrol edilirken, 68 bin 301 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Bu denetim ve kontroller esnasında, zorunlu karantina yasağını ihlal eden 12 kişiye idari ve 3 kişiye de adli işlem yapıldı. Öte yandan 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden yapılan 66 talep yerine getirildi.