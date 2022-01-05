Başkan Yavuz şehit torununa nikâh şahidi oldu

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ve Dilek Dayaz ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatında Şehit olan Şehidi Osman Çelik'in Torunu Derya Çelik'e ile Tevfik Tanrıkulu'un Haliliye Belediyesi Salonu'nda gerçekleşen düğün törenine katıldı. Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Kıbrıs Şehidi Osman Çelik'in torunu Derya Çelik'e nikah şahitliği yaptı. Başkan Mehmet Yavuz, evlilik cüzdanını Derya Çelik'e teslim ederek genç çifte ömür boyu sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat diledi.