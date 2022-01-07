Mersin’in ilk ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında başlatılan kampanya çerçevesinde, atık malzemelerden oluşan kütüphane Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi Çıkacak İlk ve Ortaokulu'nda açıldı.

Sıfır atık kütüphanesinin açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul binasında düzenlenen 'Sıfır atık kütüphanesi' açılış törende konuşan Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında başlatılan kampanya çerçevesinde atık malzemelerden oluşan ilk kütüphaneyi il genelinde ilk kez Erdemli ilçemizde açtık'' dedi.

Atık malzemeden yapılan kütüphanede atık limon kasaları, sac variller, elektrik kablolarının sarıldığı makaralar, kahvehanelerde kullanılan eski ahşap sandalyeler, tahta merdivenler, otomobil lastiklerinden sehpa, masa ve oturma ekipmanları oluşturulduğunu belirten Açıkyörük şöyle konuştu:

''Atık malzemeden yapılan kütüphaneyi yapmaktan amacımız, çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak ve sıfır atığa dikkat çekmek. Böylece aynı zamanda çocuklarımızda çevre bilincini de geliştirmiş oluyoruz''

Öğrencilerden Zeynep Başardan, arkadaşları ile birlikte kendilerinden küçük kardeşlerinin de örnek alması için atık malzemelerden güzel bir kütüphane oluşturduklarını söyledi.

Nazlı Suna Çiller ise, atık malzemeden yaptıkları kütüphanenin eski kütüphanelerinden daha güzel olduğunu belirtti. Çiller, hep kendilerine hazır şeylerin sunulduğunu ifade ederek, ''Bu kez biz atık malzemelerden kütüphane yaptık ve hiç para harcamadık. Kütüphanemizi kendimiz emeklerimizle yapınca da çok değerli olduğunu gördük. Kütüphanenin kurulmasında okul yöneticileri kadar öğrenci arkadaşlarımızın da emeği var'' diye konuştu.