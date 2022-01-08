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Giriş Tarihi: 9.1.2022 08:26

Büyükşehirli güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Büyükşehirli güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ömer Faruk Çayır, Çorum’da gerçekleştirilen Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası’nda 70 kiloda şampiyon oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları müsabakalarda madalyaları topluyor. Son olarak, Çorum'da 36 farklı takımdan yaklaşık 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atıldı. Büyükşehir'in genç sporcularından Ömer Faruk Çayır, 3 gün süren müsabakalardaki performansıyla 70 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak kürsüdeki yerini aldı. Genç sporcu; Kahramanmaraş'a bir madalya daha kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek antrenörlerine teşekkür etti.

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Büyükşehirli güreşçi Türkiye şampiyonu oldu
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