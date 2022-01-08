Marmaris Uludağ’a döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Marmaris'te etkili yağış yaşandı. Bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü. Gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. İçmeler Mahallesinde kar yağışını andıran görüntüler ortaya çıktı. Sokaklarda kar gibi dolu birikintisi oldu. Araçlar, trafikte zor anlar yaşadı. Battaniyeyle araçlarını örterek önlem aldı. İçmeler adeta Uludağ'a döndü. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.