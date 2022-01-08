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Giriş Tarihi: 9.1.2022 08:27

Marmaris Uludağ’a döndü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris Uludağ’a döndü

Marmaris’te, şiddetli sağanak ve dolu yağışı yaşandı. İçmeler Mahallesi Uludağ’a döndü, kar gibi dolu yağdı. Cadde ve sokaklarda kar kalınlığı gibi dolu birikti. Vatandaşlar, trafikte sıkıntı yaşadı, araçlarını korumak için önlem aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Marmaris'te etkili yağış yaşandı. Bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü. Gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. İçmeler Mahallesinde kar yağışını andıran görüntüler ortaya çıktı. Sokaklarda kar gibi dolu birikintisi oldu. Araçlar, trafikte zor anlar yaşadı. Battaniyeyle araçlarını örterek önlem aldı. İçmeler adeta Uludağ'a döndü. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

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Marmaris Uludağ’a döndü
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