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Giriş Tarihi: 14.1.2022 08:52

Çaldıkları para ile yakalandılar

ABBAS ÇAKAR
Çaldıkları para ile yakalandılar

Kocaeli İzmit İlçesinde bir eve girilerek 17 bin TL  nakit para çalınması ile ilgili olarak, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

Kocaeli İzmit İlçesinde bir evden 08 Ocak 2022 günü meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan İzmit İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden alınan parmak izleri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek R.K ve U.Ç'yi , olayın şüphelisi olarak tespit etti.

Eve girmeden önce keşif yaptıkları ileri sürülen her iki şüpheli, polisin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilen her iki zanlıda tutuklanarak gözaltına alındı.

Ayrıca girdikleri evden çaldıkları değerlendirilen 17 bin TL para da ele geçrildi.

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Çaldıkları para ile yakalandılar
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