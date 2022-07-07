"Arefe günü bankalar açık mı" sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Havale, EFT, kurumsal ve bireysel bankacılık işlemleri için bankalara başvuracak vatandaşlar kamu ve özel bankalar için yanıt arıyor: Bayramda ve arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarın kaça kadar açık? İşte, 2022 Kurban Bayramı banka çalışma saatleri…
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Kurban Bayramı arefe günü; 8 Temmuz Cuma çalışma takvimi içinde yarım gün olarak değerlendiriliyor.
Buna göre arefe günü bankalar yarım gün; öğle tatiline kadar hizmet verecek.