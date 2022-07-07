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Haberler Güncel Haberleri Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Kurban Bayramında Arefe günü bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 21:27 Son Güncelleme: 2.9.2022 16:29

Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Kurban Bayramında Arefe günü bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı?

Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Kurban Bayramında Arefe günü bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı?

Bayramda ve arefe günü bankaların çalışma saatleri konusunda araştırmalar başladı. Havale ya da EFT yapmak isteyenler ve bireysel bankacılık işlemleri olanlar “8 Temmuz arefe günü bankalar açık mı kapalı mı” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram öncesi bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler soruyor: Kurban bayramında ve arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte yanıtlar…

"Arefe günü bankalar açık mı" sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Havale, EFT, kurumsal ve bireysel bankacılık işlemleri için bankalara başvuracak vatandaşlar kamu ve özel bankalar için yanıt arıyor: Bayramda ve arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarın kaça kadar açık? İşte, 2022 Kurban Bayramı banka çalışma saatleri…

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefe günü; 8 Temmuz Cuma çalışma takvimi içinde yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Buna göre arefe günü bankalar yarım gün; öğle tatiline kadar hizmet verecek.

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı günleri boyuncu bankalar kapalı olacak. Resmi tatil olarak gerçekleşecek bayram tatili boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

Peki, bayramda EFT ve havale işlemi yapılır mı?

BAYRAMDA EFT YAPILIR, HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Kurban bayramı tatili boyunca bankalar üzerinden EFT ve Havale işlemi de gerçekleştirilemeyecek.

Yapılan işlemler resmi tatilin ardından ilk iş günü gerçekleşecek.

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Arefe günü yarın bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Kurban Bayramında Arefe günü bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı?
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