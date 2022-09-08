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Giriş Tarihi: 8.9.2022 08:46 Son Güncelleme: 8.9.2022 08:47

KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı! 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı! 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yeni belirlenen KPSS takvimi ile geri sayıma başlayan KPSS lisans sınavı tarihi yaklaşıyor. Bu noktada adaylar KPSS sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini ÖSYM AİS ekranından sürdürüyor. Sınava sayılı günler kala memur adayları KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi tarihte? İşte, yanıtlar…

KPSS lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. İptal olan Genele Yetenek Genel Kültür sınavı ardından yeni takvim düzenlenmişti. KPSS lisans sınav tarihi adaylarla paylaşıldı. Sınava sayılı günler kala ÖSYM AİS giriş ekranında KPSS sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Peki, KPSS ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? İşte, detaylar…

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimini açıkladı. Buna göre sınav tarihleri belli oldu. İşte yeni sınav tarihleri!

2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında

ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından erişime açılması beklenen sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Adaylar KPSS lisans sınav yerleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurularına odaklandı.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan bütün sınavlarda sınav yerlerinin sınavdan 10 gün ya da bir hafta öncesinden açıklandığı biliniyor.

Buna göre belgelerin 8-12 Eylül tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM AİS KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

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KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı! 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?
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