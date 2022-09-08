KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı! 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan bütün sınavlarda sınav yerlerinin sınavdan 10 gün ya da bir hafta öncesinden açıklandığı biliniyor.

Buna göre belgelerin 8-12 Eylül tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM AİS KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA