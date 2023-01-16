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Giriş Tarihi: 16.1.2023 22:09

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın açılışı yapılan hizmet binasıyla ilgili açıklama yapan Emine Erdoğan, "Hak arayışının nasıl haklılığını kaybetmeden sürdürülebileceğini öğreten Şenler'den ilhamla açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

ZAMANSIZ BİR KILAVUZ GİBİ

Emine Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde: "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası, inanç uğruna verilen mücadele yolculuğunu anlatıyor. Bu toprakların yetiştirdiği en büyük değerlerden olan Şule Yüksel Şenler'in emaneti bu özel mekânın da onun gibi zamansız bir kılavuz olacağına inanıyorum."

O YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"Kütüphanesi, okuma salonu, moda ve bilişim atölyesiyle vakıf binası, Şenler'in vasiyetindeki gibi gençlerimize eğitim yuvası olacak. Hak arayışının nasıl haklılığını kaybetmeden sürdürülebileceğini öğreten Şenler'den ilhamla açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz."

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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı
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