Kaçan anne ve 2 arkadaşı tutuklandı!

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, komşuların ağlayan çocuk görmesi üzerine ortaya çıkan ve 2 yaşındaki Murat bebeğin ölümüyle sonuçlanan vahşi gecede aralarında anne Güler K'nın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olay gecesi 2 yaşındaki bebeğe işkence edilmesinin ardından, vefat eden Murat bebeğin cenazesini bırakıp olay yerinden kaçan ve kayıplara karışan anne gözaltına alınmasının ardından emniyette sorguya alındı.

Emniyet sorgusunda çocuklarını emanet bıraktığını söylediği iddia edilen anne Güler K. Cinayet iddialarını kabul etmedi ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.Güler K. ve 3 arkadaşı emniyet sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Anne G.K ile arkadaşları V.Y. 32 ve A.E. 21 Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken Y.Y. 23 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ ANTALYA'DA BELLİ OLACAK

Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş vaziyette bulunan Murat bebeğe yapılan işkenceler ise tüyler ürpertiyor. Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedenin, Antalya'dan gelecek olan Adli Tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi.