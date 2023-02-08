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Giriş Tarihi: 8.2.2023 15:47

57 saat sonra hayata yeniden tutundu

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
57 saat sonra hayata yeniden tutundu

Adıyaman’da enkaz altında kalan 29 yaşındaki Hatice Metin adlı kadın Taşköprü itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu enkaz altında sağ olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'dan Adıyaman'a görevlendirilen 4 kişilik Taşköprü İtfaiye Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, 57 saat sonra 5 saat süren bir çalışmanın ardından 29 yaşındaki Hatice Metin'i enkazdan sağ olarak çıkardı.

Hatice Metin, sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

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57 saat sonra hayata yeniden tutundu
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