57 saat sonra hayata yeniden tutundu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'dan Adıyaman'a görevlendirilen 4 kişilik Taşköprü İtfaiye Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine arama kurtarma çalışması yürütüyor.