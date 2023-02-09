Kahramanmaraşsporlu futbolcular enkazdan çocuk kurtardı

6 Şubat tarihinde saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde ve aynı gün saat 13,24'de de Elbistan merkezli 7,6 şiddetinde meydana gelen ve birçok ilde etkisini gösteren depremden etkilenen vatandaşların kurtarılması ve deprem sonrası yardım çalışmaları için devletin tüm birimleri ve gönüllüler seferber oldu.

Arama kurtarma çalışmalarında Kahramanmaraşsporlu sporculardan Taner Çapakçur ve Ozan Şamiloğlu da enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında minik bir çocuğu kurtardı.

Minik çocuğun kurtarılma anı ise sporculara büyük bir sevinç yaşattı.