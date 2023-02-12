Bakan Kirişçi: Adana’da 13 bina yıkıldı, vefat 378

Bakan Vahit Kirişci, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde deprem bölgesindeki barajların durumu ve Adana'daki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Adana'da son tespitlere göre 378 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Kirişci, 34 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Bu arada, arama kurtarma çalışmalarının sadece Kubilay Apartmanı'nda devam ettiğini ekledi. Ayrıca, şehirde 17 ağır, 79 orta hasarlı bina olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası barajların patladığı yönünde yanlış bilgi yayıldığını, Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadığını, hafif çatlaklar meydana geldiğini ve bunun için de önlemlerin alındığını ifade etti.

Kirişci, "Göçmen mücadelesinin yanında dezenformasyonla da mücadele ediyoruz. Deprem bölgesi ve çevresinde 140 adet baraj ve göledimiz var. Bunların 110'u baraj. Hiçbir tesisimizde güvenlik açısından riskli bir durum yoktur. Özel sektör tarafından işletilen 162 adet tesiste de herhangi bir sorun yok. Barajlarımız DSİ ekipleri tarafından her gün kontrol edilmektedir. 132'sinde acil durumu gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. 8 barajımız da takip altındadır. Barajlarla ilgili iddialar asılsız. 3 gün önce Atatürk Barajı'nı yerinde inceledik. Duvarlarda çatlaklar var. Her zaman olan şeyler. Bu çatlaklar barajda herhangi bir tehlike ya da risk oluşturmuyor" diye konuştu.

Bakan Kirişci, Adana'da yıkılan 13 binanın ardından, şehrin depremi en az hasarla atlatan il olduğunu ifade ederek, "Bu binalarımızda arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sadece Kubilay Apartmanı'nda devam ediyor. Halihazırda bir kişi de olsa bir can bizim için önemlidir. Şu ana kadar 33 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 33'ünün hastanedeki tedavisi sürüyor. 378 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından hasarlı binalar boşaltıldı. AFAD koordinasyonunda 350 personel arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hasarlı binalarda kalan 13 bin vatandaşımız kurumlarımızın misafirhaneleri başta olmak üzere konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir. 4 bin çadırda 22 bin vatandaşımız barınmaktadır. Adana'da 35 bin vatandaşımızın güvenli olarak barınması sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Kirişci, gıda güvenliğini temin etmek için 27 farklı ilde deprem bölgesinde barınakları zarar gören çiftçilere destek verdiklerini ve hayvan yemi dağıtıldığını, yaralı hayvanların kesilmesi için et ve süt kurumu koordinasyonunda ekiplerin çalışma yürüttüğünü, kesilen etlerin de deprem bölgelerine teslim edildiğini söyledi.