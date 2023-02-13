Kadın ve Demokrasi Vakfı Yöneticileri deprem bölgesine gitti

STK ÜYELERİNİ DE ZİYARET ETTİLER

Bir depremzede çocuğun işitme cihazı için gerekli pili temin eden ve depremden yaralı kurtulan bir genç kızın tedavisiyle ilgilenen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kentte arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan STK üyelerini de ziyaret ederek onlara moral verdi.