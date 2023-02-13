Selçuk Bayraktar: 30 kadar TB2 9 AKINCI bugüne kadar bin 130 saat görev yaptı

Selçuk Bayraktar, 520 konteynırın kurulacağı ve 2 bin depremzedenin barınması planlandığı bölgede incelemelerde bulundu. BAYKAR olarak tüm imkanları ile seferber olduklarını belirten Bayraktar, "Geçtiğimiz hafta altyapı çalışmalarına başladık. Bir yandan da konteynırlar üretiliyor. İnşallah 1-1,5 aya kadar sosyal donatıları ile birlikte tamamlanmış olacak. 520 konteynır olacak. Türkiye Teknoloji Vakfımız, çocuklara eğitim vermeye yönelik, dene-yap dediğimiz eğitim modeli ile eğitim modeli kurgulamayı hedefliyoruz. Bunun yanında Can Sağlığı Vakfımızda psikolojik destek birimi olacak. Tabi bu alanlar geçici. Asıl burada kalıcı yaşam alanlarının önemli olduğunu değerlendirdik. Bunu bir konut seferberliği dediğimiz bir kampanya kapsamında bütün milletimizle paylaştık. BAYKAR olarak bin konutu bağışladığımızı, nakdi veya ayni nasıl isteniyorsa tabi AFAD ve bakanlıklarımızla temasa geçerek bağışladık. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

'SEFERBER OLDUK'

Selçuk Bayraktar konuşmasını şu söyle sürdürdü:

"Önce malzeme lazım oldu ona koşturduk. Sonra kan dediler, bin kişilik ekibimiz, ben, ağabeyimde olmak üzere tüm ekibimiz kan verdik. Sonrasında aşevi lazım denildi, bölgede 3 tane aşevi kuruyoruz. Geçici yaşam alanını kurulması için seferber olduk. En önemlilerden bir tanesi de medeniyet meskenle başlar. Burada başlattığımız konut seferberliği BAYKAR olarak bin konutu bağışladığımızı ve tüm milletimizin tüm kurumlarımızın buna destek olmasını milletin bir evladı olarak davet ediyorum. İnşallah bu ağır felaketin altından tek yürek olarak hep birlikte kalkacağız. Tüm bölgelerde ekiplerimiz var. AFAD'ın koordinasyonunda neresi dendiyse Hatay'dan Adıyaman'dan Gaziantep'ten Kahramanmaraş da her yerde destek olmak üzere hem gönüllü hem çalışma arkadaşlarımız görev aldı. BAYKAR'dan 125 kişi Türkiye Teknoloji Vakfı Takımından 155 kişilik ekip ve Can Sağlığı Vakfından da 10 kişilik psikolog ekip sahaya indi. 125 kişiden oluşan psikolojik destek hattı kurdular" diye konuştu.

AKINCI VE TB2 GÖREV YAPTI

İnsansız hava araçlarının da deprem bölgesinde görev yaptığını ifade eden Selçuk Bayraktar, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarına bizler teknik destek veriyoruz. İlk andan itibaren AKINCI havadaydı. İlk gün çok büyük bir hava muhalefeti vardı. İnsansız olduğundan risk alarak AKINCI uçuruldu. Tabi bunlar görüntü almak için, afette koordinasyon maksatlı kullanılıyor. Tüm bölge kapalıydı ve ağır bir kar yağışı vardı. Ona rağmen aralıksız uçuşuna devam etti. Tabi çok az bir yerden görüntü alabildi. Sonraki gün 30 kadar TB2, 9 AKINCI bugüne kadar bin 130 saat görev yaptı. Bunun yanında devletimizin ürettiği ANKA, AKSUNGUR da görev aldı. AKSUNGUR mobil baz istasyonu görevi de ifa etti. Tabi yıkım çok büyüktü. Herkes elinde ne imkan varsa seferber etti. Bayraktar TB2 hem orman yangınlarında hem diğer afetlerde görev aldılar ama hızlı haritalama podu dediğimiz onlarca çekilen resimleri yüksek çözünürlükle hızlıca birleştiren bir sistemimiz var yıllardır geliştirdiğimiz. O sistem uçuş yaptı. Yüksek çözünürlükte harita yapmayı sağlıyor. 3 BAYRAKTAR TB2 görev aldı. Çok hızlı bir şekilde haritalama yapılabiliyor. Birkaç saatte bir şehrin çok hassas haritaları çıkartabiliyor. Şuanda da hali hazırda uçuşlar devam ediyor. İnşallah tüm kurumlarımızla birlikte sahada kalıcı bir şekilde bu yara kapanana kadar biz vazife olarak gördüğümüzden çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş depremi neden bu kadar yıkıcı oldu? Prof. Dr. Okan Tüysüz SABAH'a önemli detayı açıkladı: Bu manzaraya neden olan şey…

Deprem enkazlarından sağ çıkan bazı vatandaşların isimleri belli oldu! İşte mucize listesi!