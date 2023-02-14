Beyoğlu Belediyesi depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Beyoğlu Belediyesi de depremin yaşandığı illerde yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyük afetin ardından deprem bölgelerine 80 tır yardım malzemesi gönderen Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 1 aşevi, 2 seyyar mutfak, günde beş bin ekmeğin pişirildiği 1 fırın ile 10 bin depremzedeye sıcak yemek ikramı yapılan 3 yemek dağıtım merkezi kurdu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da 2 başkan yardımcısı, 5 birim müdürü ve aralarında arama kurtarma, sağlık ve destek ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekiple deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.





BEYOĞLU'NDAN 80 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

Depremin hemen ardından Beyoğlu'nda Tersane İstanbul ve Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezinde Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Beyoğlu Belediyesi çalışanları ile vatandaşların el ele vererek yürüttüğü çalışmalarda toplanan yardım malzemeleri özenle paketlenerek tırlara yükleniyor. Aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında şu ana kadar 80 tır yardım malzemesi deprem bölgelerine ulaştırıldı. İlerleyen günlerde de yükleme işlemleri tamamlanan tırlar deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkarılacak.

HER GÜN 10 BİN DEPREMZEDEYE ÜÇ ÖĞÜN SICAK YEMEK İKRAMI YAPILIYOR

Beyoğlu Belediyesi, deprem bölgelerindeki çalışmalara 100 kişilik ekiple destek veriyor. 40 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi ile ikisi ambulans 8 araç arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra 60 kişilik ekiple de depremzedelerin yaraları sarılıyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 1 aşevi, 2 seyyar mutfak, günde beş bin ekmeğin pişirildiği 1 fırın ile 3 yemek dağıtım merkezi kuran Beyoğlu Belediyesi her gün 10 bin depremzedeye üç öğün sıcak yemek ikramı yapıyor. Ekipler ayrıca 8 araç ve 2 motosikletten oluşan acil yardım ekibiyle de Kahramanmaraş merkez ve Çağlayancerit ilçesinde koordineli bir şekilde depremzedelere gıda kolisi, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafet, battaniye ve ısıtıcı dağıtımı yapıyor.



DEPREMZEDELER İÇİN 150 KONTEYNER EV KURULACAK

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla da 150 adet konteyner ev kurmak için çalışmalara başladı. Yer tespiti yapılan çalışma kapsamında ilk etapta kurulacak olan 50 konteyner ev bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ayrıca depremzedelerin kaldığı 10 farklı noktaya telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik eşyaların şarj edilebilmesi amacıyla mobil şarj üniteleri kuruldu. Belediye ekipleri ayrıca bölgede bir tane de çamaşırhane kuruyor. Çamaşırhane de 15 Şubat Çarşamba gününden itibaren depremzedelere hizmet vermeye başlayacak.