Muğla’dan deprem bölgesine 600. tır yola çıktı

Muğla Valiliği koordinesinde başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde deprem bölgesinde yapılan yardım çalışmalarının ve Muğla'ya tahliye edilen vatandaşlara yönelik hizmetlerin değerlendirildiği AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kurum amirleri tarafından deprem bölgesine yapılan yardımlar ve deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlara barınma ihtiyacının karşılanması konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. 13 Şubat itibariyle, Muğla'dan deprem bölgesinde 503 araç ve 2 bin 657 personel ve gönüllünün görev aldığı, ayrıca il genelinde toplanan battaniye, kuru gıda, bakliyat, giyim, ısıtıcı, su, hijyen malzemesi, yatak, yorgan, çadır, jeneratör, seyyar wc/banyo, konteyner, yakacak ve uyku tulumunun bulunduğu toplam 600 tır yardım malzemesi bölgeye karayoluyla, sivil gemilerle, askeri gemilerle ve askeri uçaklarla sevk edildiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen; Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep illerinden tahliye edilen vatandaşlar karayolu, deniz ve havayolu ile Muğla iline ulaştığı Muğla Valiliği ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirildiği ifade edildi.