Ümraniye’de 180 tır’lık yardım malzemesini arı gibi çalışan gençler hazırladı

GENÇLER ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

Her yaştan vatandaşın günlerdir akın ettiği yardım toplama merkezinde duygusal anlar da yaşanıyor. Eline aldığı bisküvi kutusuyla çorbada benim de tuzum olsun diyen miniklerden, boyundan büyük koliyi taşırken mutlu olan ilkokul çocuklarına kadar herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Şu ana kadar deprem bölgelerine gençlerinde desteğiyle 180 bin erkek, kadın, çocuk, bebek kıyafetleri, 65 bin battaniye, 400 uyku tulumu, bin yastık, 30 bin hijyen seti, 54 bin gıda kolisi, 8 bin ısıtıcı ve 7 bin içecek ulaştırıldı. Özellikle gençlerin kısa bir sürede koca TIR'ları tekbirlerle doldurması görenlerin ilgisini çekiyor.