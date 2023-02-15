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Giriş Tarihi: 15.2.2023 13:04

Arama kurtarma ekibi, 19 kişiyi sağ olarak çıkardı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Arama kurtarma ekibi, 19 kişiyi sağ olarak çıkardı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçesi Arama Kurtarma ekipleri, deprem bölgesi Adıyaman’da çalışmalarını tamamlayarak, Diyarbakır’a döndü.

Ekiplerin müdahale ettiği çalışmalarda, Adıyaman'da 1, Diyarbakır'da 18 olmak üzere 19 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bu arada Adıyaman'da bulunan Kayapınar Belediyesi'nin 12 iş makinası ve 15 kişilik ekibi enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.



Kayapınar Belediyesi ekipleri, 4 gün boyunca Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman merkez ve Besni ilçesinde Arama Kurtarma çalışmalarına katılan Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlayarak, Diyarbakır'a döndü.

DİYARBAKIR'DA 18, ADIYAMAN'DA 1 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARDILAR

İlk etapta 12 kişilik ekiple Adıyaman'a giden ekip, arama kurtarma faaliyetlerinde 17 yaşındaki genç kızı ekiplerin desteğiyle sağ olarak çıkardı. 13 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı.

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Ekipler, Diyarbakır'daki Yenişehir ilçesindeki Sözel Apartmanı enkazındaki vatandaşların çıkarılması için arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekip, bu çalışmalarda enkaz altında 18 vatandaşın sağ olarak çıkardı.

12 İŞ MAKİNASI DEPREM BÖLGESİNDE

Bu arada, Kayapınar Belediyesince deprem bölgeleri Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gönderilen 12 iş makinası ve 15 kişilik personel enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

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Arama kurtarma ekibi, 19 kişiyi sağ olarak çıkardı
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