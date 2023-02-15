Arama kurtarma ekibi, 19 kişiyi sağ olarak çıkardı

Ekiplerin müdahale ettiği çalışmalarda, Adıyaman'da 1, Diyarbakır'da 18 olmak üzere 19 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bu arada Adıyaman'da bulunan Kayapınar Belediyesi'nin 12 iş makinası ve 15 kişilik ekibi enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.
Kayapınar Belediyesi ekipleri, 4 gün boyunca Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman merkez ve Besni ilçesinde Arama Kurtarma çalışmalarına katılan Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlayarak, Diyarbakır'a döndü.
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Ekipler, Diyarbakır'daki Yenişehir ilçesindeki Sözel Apartmanı enkazındaki vatandaşların çıkarılması için arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekip, bu çalışmalarda enkaz altında 18 vatandaşın sağ olarak çıkardı.
12 İŞ MAKİNASI DEPREM BÖLGESİNDE
Bu arada, Kayapınar Belediyesince deprem bölgeleri Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gönderilen 12 iş makinası ve 15 kişilik personel enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.