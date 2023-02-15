Arama kurtarma ekibi, 19 kişiyi sağ olarak çıkardı

Ekiplerin müdahale ettiği çalışmalarda, Adıyaman'da 1, Diyarbakır'da 18 olmak üzere 19 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bu arada Adıyaman'da bulunan Kayapınar Belediyesi'nin 12 iş makinası ve 15 kişilik ekibi enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.