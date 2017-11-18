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Hainler yine birleşti ama yine kaybedeceksiniz!

Giriş Tarihi: 18.11.2017 12:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 12:31
Hainler yine birleşti ama yine kaybedeceksiniz!

bugünkü yazısında bir süredir ortalarda görünmeyen ’nün sosyal medyadaki tetikçilerinin davası ile birlikte yeniden kafasını kaldırmaya çalıştığını yazdı. Bazı CHP’lilerin, küskün ikbal pervanelerinin FETÖ’cü farelerle birlikte kara propagandaya destek verdiğinin altını çizen Altınok “Boşa heveslenmeyin, yine kaybedeceksiniz” dedi.

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR ŞÖYLE

"Zarrab Zarrab Zarrab" deyince sosyal medyadaki inlerinden kafalarını çıkartan 'cü farelerden bahsetmiyorum yalnızca... Son dönemlerde kafalarına, başörtülerinin üzerine kalpak taksalar da onlar mutlaka kendilerini belli ediyorlar.

Bir de onların kuyruğuna ilişip, 27 Kasım'daki duruşmasını "Ay hadi inşallah" diye bekleyenlere bakın...

Zarrab'la görüşüp "Haydi konuş, bitir şu işi" diyen CHP'nin avukatlarına...

Gazete köşelerinden "telaşlanmayın yahu" diye aklınca espri yapan küskün ikbal pervanelerine...

Fetullah bile "Bize sempati duyanlar yapmışsa hata yapmışlar" diyerek 17-25 Aralık'ı itiraf ettiği halde hâlâ ayakkabı kutusu klişelerini kullananlara...

Daha eskiye gitmek isterseniz, meclisteki 17-25 Aralık oturumuna "vicdan oylaması" diyerek "evet" diyen AKP'lilere... Onlara bu aklı veren mahcubiyet nedir bilmez düşkünlere...

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Hainler yine birleşti ama yine kaybedeceksiniz!
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