Hidayet Karaca'nın avukatına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çatı davası ile örgütün kumpas davaları kapsamında yargılanan kapatılan Samanyolu Yayın Grubu'nun başkanı Hidayet Karaca'nın avukatlarından Doğan Akkurt, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifade dikkate alınarak 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Akkurt ve tarafların avukatları katıldı.

HİDAYET KARACA’NIN AVUKATI İTİRAFÇI OLDU

Duruşmada savunmasını yapan sanık Akkurt, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüte üye olmadığını, sadece bir rica üzerine Hidayet Karaca'nın avukatlığını üstlendiğini söyledi. Sanık Akkurt, savcılık aşamasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinin de dikkate alınmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık Akkurt'un ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması talep edildi.

"ÖRGÜTÜN İKİ YÜZÜ VAR"

Sanık avukatı, söz konusu örgütün iki yüzü bulunduğunu belirterek, müvekkilinin bu örgütle ideolojik bir bağı olmadığını, örgütün devlete ve millete karşı yüzünü anladığı gün tüm ilişkisini kestiğini öne sürdü.

Sanık avukatı, iddianameyi de eleştirerek, müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiğini ancak savcının bu ifadeyi yüzeysel bularak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmamasını istediğini söyledi. Halbuki müvekkilinin ifadesini yüzeysel bulan savcılığın, etkin pişmanlıktan verilen ifadeyi iddianamede kullandığını anlatan avukat, müvekkilinin beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını ve 16 aydır süren tutukluluk halinin sonlandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Akkurt, önce tahliyesini, sonra beraatini talep etti.

10 YIL 6 AY, 5 YIL 10 AYA İNDİ

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Akkurt'u ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifade ve duruşmadaki iyi halini göz önüne alan heyet, cezayı 5 yıl 10 aya indirdi. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak, tahliye edilmesini kararlaştırdı.