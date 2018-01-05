Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’nün Safranbolu imamı olan karı-koca adliyeye sevk edildi

’nün Safranbolu imamı olan karı-koca adliyeye sevk edildi

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1.5 yıldır aranan ve örgütün ‘Safranbolu İmamı’ olan karı-koca adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 14:20
FETÖ’nün Safranbolu imamı olan karı-koca adliyeye sevk edildi
Haklarında yakalama emri bulunan ve 1.5 yıldır aranan karı-koca yaklaşık 10 gün önce Edirne'nin sınırına yakın Meriç ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'deki kolluk kuvvetlerinden teslim alınan eski öğretmenler Sinan ve Halime M. çiftinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sinan M.'nin erkeklerden, Halime M.'nin ise kadınlardan sorumlu 'nün sözde Safranbolu ilçe imamları olduğu belirtilen çiftin KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının tamamlanması üzerine sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün Safranbolu imamı olan karı-koca adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN