FETÖ’nün Safranbolu imamı olan karı-koca adliyeye sevk edildi

Haklarında yakalama emri bulunan ve 1.5 yıldır aranan karı-koca yaklaşık 10 gün önce Edirne'nin Yunanistan
sınırına yakın Meriç ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
Karabük
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'deki kolluk kuvvetlerinden teslim alınan eski öğretmenler Sinan ve Halime M. çiftinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Sinan M.'nin erkeklerden, Halime M.'nin ise kadınlardan sorumlu FETÖ
'nün sözde Safranbolu ilçe imamları olduğu belirtilen çiftin KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının tamamlanması üzerine sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.