Yıldırım Kaptan

Başbakan Binali Yıldırım, TRT Haber'de yayınlanan Gönül Dağı programına sıra dışı bir röportaj verdi. İstanbul'da gerçekleşen söyleşi de, eski model bir otobüsün direksiyonuna geçen Yıldırım, hayatına ilişkin bilinmeyenleri Hollandalı Gazeteci Wilco Van Herpen'a anlattı. 1978 yılında babasıyla otobüsçülük yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de 1970'de Kasımpaşa'da tanıştıklarını anlatan Yıldırım, özel hayatına ilişkin sorulara şu cevapları verdi:

BABAMLA OTOBÜSÇÜLÜK YAPTIK: 1978'de otobüsçülüğe başladım, o zaman aldığımız aynı model otobüs bu. Babamla beraber başladık biz bu işe ve 84'te bıraktık. O vesileyle Türkiye'nin her tarafına yolcu taşımacılığı yaptık.

TAKSİCİLİK DE YAPTIM: Otobüsçülükten de biraz para kazandık. Daha sonra taksicilik yaptık. İstanbul'da bu ticari taksimiz vardı 2 tane 80'li yıllarda. Sonra onu da sattık, oradan da para kazandık, bu sefer parke imalatçılığı yaptık, ahşap parke, binaların altına seriliyor ya. Sonra da denizcilik işine girdik.

UÇAKLARI ÇOK MERAK EDERDİM: Biz 10 kardeşiz. Yazın tarla biçerken uçaklar geçerdi gökyüzünden. Çok merak ederdim "bu uçaklarda acaba kimler var, nereye gidiyorlar, keşke ben de içinde olsam" diye. Hatta uçak gözden kaybolmasın diye sırt üstü yatar daha fazla göreyim diye seyrederdim.

ARNAVUT CİĞERİNİ GÜZEL YAPARIM: Güzel yemek yaparım. Arnavut ciğerini güzel yaparım, karnıyarık çok güzel yaparım, her türlü yemeği yapardım.

ERDOĞAN İLE KASIMPAŞA'DA TANIŞTIK: Cumhurbaşkanımız Kasımpaşalıdır, ben de orta, lise eğitimimi Kasımpaşa'da yaptım. 70'li yılların sonunda tanıştık. Milli Selamet Partisi Gençlik Kollarında siyaset yapıyordu ve aynı zamanda da Camialtı Tersanesinde futbol oynuyordu. O vesileyle tanıştık. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca, ben de orada İDO'nun Genel Müdürü oldum, 94-99 yılları arasında birlikte çalıştık.