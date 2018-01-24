Kadıköy'deki izinsiz gösteriye 11 tutuklama

Kadıköy'de, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amacıyla izinsiz gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanede doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'de 21 Ocak'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için izinsiz toplanmış, polis ekiplerinin müdahalesiyle 13 kişi gözaltına alınmıştı.