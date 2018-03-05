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'da uçağa yla binmek isteyen lı tutuklandı

'da valizinde sakladığı 5 kilo 800 gram afyon sakızı ile uçağa binmeye çalışırken yakalanan uyruklu kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 10:49
Van'da uçağa uyuşturucuyla binmek isteyen İranlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen uyruklu A.J.'nin giriş kontrol noktasından geçtiği sırada x-ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenen görevliler, yaptıkları aramada valizin iç yan kısmına zulalanmış 3 paket halinde 5 kilo 800 gram afyon sakızı buldu.

Olayla ilgili " veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alınan A.J. tutuklandı.

Açıklamada, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakledenlere yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Van'da uçağa uyuşturucuyla binmek isteyen İranlı tutuklandı
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