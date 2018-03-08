Köşk Belediye Başkanı'nın oğlu ölümden döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın oğlu Talha Kılınç ölümden döndü.

İHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki Eşref Bitlis kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Efeler'den Köşk istikametine seyir halinde olan Talha Kılınç yönetimindeki 09 U 2000 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen Mehmet Sokubaş idaresindeki 48 AB 787 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Kılınç'ın kullandığı otomobil yan yatarken, her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar oluştu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Servidekipleri Başkan Kılınç'ın oğlu Talha Kılınç ile diğer araçta sıkışan yolcu Emir Saraç sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.