Doğu’da PKK’ya tepki ‘ittifak’a destek var

AK
Parti, MHP ile ittifakı doğu ve batı illerinde özel stratejiyle anlatacak. İttifak için "Cumhurbaşkanı sisteminin zorunlu kıldığı milli değerler üzerine kurduk" mesajı verilecek. İttifak sistemi anlatılırken, Doğu ve Güneydoğu'ya yansımalarına da dikkat çekilecek. Her iki partinin teşkilatları ittifakı anlatırken birlik, beraberlik mesajlarını ön plana çıkararak, terörle mücadeleye tüm kesimden destek isteyecek. İttifakın bölgeye yansımalarını SABAH'a değerlendiren AK Parti
Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında milli siyasete destek veriyor" dedi. Kürt sorununun AK Parti tarafından çözüldüğünü, terörle mücadele edildiğini belirten Ensarioğlu, "HDP halka sahip çıkmak yerine PKK'nın yaptıklarını meşrulaştırmaya çalıştı. Halkımız AK Parti'nin genel başkanının adaylığına, milli ve manevi siyasete destek verecek" diye konuştu.