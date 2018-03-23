İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;







Bağcılar, biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Sizlerin bu kararlı yürüyüşü hiçbir zaman bize geri adım attırmayacaktır.

15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da Bağcılar dimdik ayakta durdu. Bomba yağdıran uçaklara ve tanklara karşı ayakta durduk. Hamdolsun bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı. Bazıları ülkeyi terk etti bazıları da adaletin önünde hesap vererek hapis yattı. Ama bunlar bitmedi.

40 yıldır PKK rahat durmadı. Hep sabrettik ama bir yere kadar. Geldiğimiz nokta şu an belli. Artık bunlara haddini bildirmek gerekiyordu. "İnlerine gireceğiz" dedik ve inlerine girdik.



ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI



Suriye'ye kaçtılar. YPG ile beraber oldular. Değerli kardeşlerim onlara gereken ders verildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı"

AFRİN'İ TEMİZLEDİK



Hamdolsun Afrinliler yuvalarına dönmeye başladı. Her türlü desteği veriyoruz.



"Artık geri adım atamayız dedik"

- Sayın Trump ve Putin ile konuştuk, dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların yanındayız dedik.

Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık. Afrin'i hamdolsun temizledik. Ama bu iş Afrin ile bitmeyecek. Sırada Münbiç ve İdlib var. Hak tecelli edene kadar yola devam edeceğiz.



YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ



Sevgili kardeşlerim, artık yeni bir döneme giriyoruz. Mart'ta biliyorsunuz ki yerel seçimler var. Kadınlarımız ve gençlerimiz buna hazır mıyız? Yeni bir dönem başlayacak buna hazır mıyız?

Biz 90'larda Bağcılar'a geldiğimiz zaman çizmelerle dolaşıyorduk. Her yer çamur içindeydi. Ama bugün farklı bir Bağcılar var. Daha da güzel olacak. Sağlığı, emniyeti ve eğitimi ile daha da kalkınacaktır. Ev ev dolaşmaya var mıyız? Gençlere soruyorum; üniversitelerde ve liselerde tüm gençleri kucaklamaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

BAĞCILAR DESTAN YAZMIŞTI

Bağcılar 16 Nisan halk oylamasında %61'lik EVET oyuyla bir destan yazmıştı. Şimdi yeni destanlar yazmaya hazır mıyız? Önce mart yerel seçimleri sonra da Cumhurbaşkanlığı hükümet seçimlerini yaşayacağız. Bu seçimlerde çok daha büyük oranlarda tarihe geçecek bir netice bekliyorum. Bunun için çok daha fazla çalışmalıyız. Bağcılar'da ayak basmadık yer, dokunmadık gönül bırakmayacağız.