Hassasiyetleri giderme mutabakatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki liderin ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay aradan sonra ABD Başkanı Trump ile yeniden görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİN

Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu aktaran Kalın, şu ifadeleri kullandı: "İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."

İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN KONULAR

Bu arada Erdoğan ile Trump'ın görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan da açıklama yapıldı. Trump'ın, ABD ve Türkiye arasında NATO ilişkilerinin NATO Müttefikleri ve stratejik ortaklar olarak gücünü vurgulamak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtilen açıklamada, iki liderin ortak stratejik zorluklarla ilgili işbirliğini yoğunlaştırmaya ve ikili ilişkileri etkileyen iki ülkenin endişelerini ele almaya karar verdikleri belirtildi.

TÜRKİYE-AB ARASINDA KRİTİK ZİRVE

Cumhurba şka nı Erdoğan, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna şehrinde yapılacak Türkiye-AB Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, AB üyeliğinin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu vurgulayacak Erdoğan, vize serbestisi ve Geri Kabul Anlaşması kapsamında verilen sözlerin tutulmasını isteyecek. Özellikle sığınmacılar için sağlanacak 3 milyar+3 milyar euro yardımın verilmesi gerektiğini belirtecek olan Erdoğan, bu konuda AB'nin adım atmasını isteyecek Erdoğan, çadır ve konteynır kentlerin fotoğraflarının yanı sıra Suriyeli sığınmacılara yönelik eğitim, sağlık, kültürel faaliyetlerle ilgili fotoğraf ve videoları da AB yetkilileriyle paylaşacak. Ayrıca, zirvede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeni fasılların açılması konuları da ele alınacak. Erdoğan, Avrupa'da yükselen İslamofobi, ırkçılık, nefret suçları konularında da uyarılarını yapacak