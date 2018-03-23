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: Karabük'te / operasyonu

haberi...Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:14

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince, /'nin Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

DAHA ÖNCE İMAM VE DİN GÖREVLİLERİ YAKALANMIŞTI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. ve H.U tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

FETÖ/PDY'nin Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik 11 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, operasyonda aralarında imam ve din görevlilerinin de bulunduğu T.Ö, H.U, H.B, A.D, N.E, N.A. ve E.K, gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
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