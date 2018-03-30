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‘Artık o kıyafetleri giysinler’

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
‘Artık o kıyafetleri giysinler’
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 33'üncü duruşma yapıldı. İstanbul 25. 'nce Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda görülen 143 sanıklı davada müştekiler dinlendi. Davada gazilerden Harun İlkhan, olay gecesi asker tıraşlı olan sanıkların, duruşmalara uzun saç ve sakallı olarak katılmalarını eleştirdi. İlkhan, sanıkları teşhis etmeleri için saç ve sakal tıraşlı halde olmaları gerektiğini vurguladı. İlhami Çil "Bizim yaralarımız hâlâ kanıyor. Bunlar halen tek tip kıyafet giymediler" dedi.
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‘Artık o kıyafetleri giysinler’
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