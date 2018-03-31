Faciada yağ iddiası

Türkiye'ye İran'dan yasadışı yollarla geçtikleri belirlenen ve aralarında kadınların da yer aldığı Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Alev alan bu minibüsteki bazı yolcular araçtan fırlayıp yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen ve yine kaçak göçmenleri taşıyan Mehmet K.'nın (30) kullandığı başka bir minibüs de bazı yaralılara çarptı. Kazada 17 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı. Tamamen yanan minibüse, yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Bu arada kaza sonrası çıkan yangına, mazota katılan '10 numara yağ'ın neden olduğu iddia edildi. Hastanedeki görgü tanıkları, yaralıların akaryakıt koktuğunu söyledi. 10 numara olarak adlandırılan madeni yağ; atık motor ve hidrolik yağları ile işlenmemiş ham yağlardan oluşuyor. Düşük fiyatı nedeniyle tercih ediliyor. Kullanımı yasak olan yağ, standardı olmadığı ve inceltici ile yanıcı kimyasal madde katılarak üretildiği için son derece tehlikeli.

FURKAN NEHRİ / ÖZKAN AYDIN - SABAH