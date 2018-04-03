24 yıl sonra... Köye dönüş sevinci

Hakkari
'nin Şemdinli ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Balkaya Dağları eteklerinde düzenlenen "köye dönüş" etkinliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve Derecik Belde Belediyesi
'nce düzenlenen etkinlikte yüzlerce vatandaş "Kahrolsun PKK
", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Her şey vatan için" sloganları attı. Grup, ellerindeki Türk bayrakları ile yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından köye ulaştı. Köy, 1994'teki terör saldırıları nedeniyle boşalmıştı.