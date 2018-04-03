Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 24 yıl sonra... Köye dönüş sevinci

24 yıl sonra... Köye dönüş sevinci

Giriş Tarihi: 3.4.2018
24 yıl sonra... Köye dönüş sevinci
'nin Şemdinli ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Balkaya Dağları eteklerinde düzenlenen "köye dönüş" etkinliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve Derecik 'nce düzenlenen etkinlikte yüzlerce vatandaş "Kahrolsun ", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Her şey vatan için" sloganları attı. Grup, ellerindeki Türk bayrakları ile yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından köye ulaştı. Köy, 1994'teki terör saldırıları nedeniyle boşalmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
24 yıl sonra... Köye dönüş sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN