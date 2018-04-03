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: şüphelisi 5 kişi sınır dışı edildi

haberi... ’da terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 21 DEAŞ şüphelisinden adliyeye sevk edilen 5'i sınır dışı edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 15:10
Son dakika: DEAŞ şüphelisi 5 kişi sınır dışı edildi

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü 'a yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda il genelinde belirlenen farklı adreslere operasyon düzenleyen terörle mücadele ekipleri, uyruklu oldukları belirtilen 1'i kadın toplamda 21 kişiyi gözaltına aldı.

Dijital verilerine el konulan ve ifadeleri alınan zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli hakkında sınır dışı kararı verildi.

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Son dakika: DEAŞ şüphelisi 5 kişi sınır dışı edildi
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