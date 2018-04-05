Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kocaeli'deki üst düzey "emniyet imamları"ndan olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bayram Doğan'ın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Doğan ile avukatı Abdullah Serdar Önür katıldı.

"EMRİ ALTINDA ÖĞRETMENLER VARDI"

Duruşmada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ubade Özgür'ün ifadeleri doğrultusunda sanık Doğan hakkında ek iddianame hazırlandığı ve bunun mevcut dosyayla birleştirildiği belirtildi.

İddianamede, Özgür'ün, "Arif kod adlı Bayram Doğan, örgütün il yönetimi tarafından gerçekleştirilen istişare toplantılarına katılmıştır. Emri altında öğretmenler vardı." şeklinde ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

"BU KİŞİNİN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİNİ İSTİYORUM" TALEBİ

Özgür'ün iddialarına ilişkin söz verilen sanık Doğan, bu kişiyi cezaevinden tanıdığını anlatarak, "Bu ifadeyi baskı altında verdiğini ve daha sonradan savcılığa veya emniyete ifadesini kabul etmediği yönünde dilekçe sunduğunu biliyorum. Bu kişinin tanık olarak dinlenilmesini istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Önür de müvekkili aleyhindeki iddiaları reddettiklerini belirterek, Özgür'ün tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Ubade Özgür'ün tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.