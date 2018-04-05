Şehitlik âlemini unuttu moral ziyaretine taktı

CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, önceki gün TBMM
'de düzenlediği grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan
öncülüğünde sınıra giderek askerlerle bir araya gelen sanatçılara dil uzatarak "güruh" kelimesini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunurlar" diyerek "kerhen" destek verdiği Zeytin Dalı'ndan duyduğu rahatsızlığı da gün yüzüne çıkardı. CHP'nin geçtiğimiz sene Çanakkale
şehitliğinde düzenlediği sözde Adalet Kurultayı'nda bir grup CHP'li içkili âlem yapmış, parti yönetimi ise bu duruma sessiz kalmıştı. Hatta âleme katılan CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez yeniden başkan seçilerek ödüllendirilmişti.