Sakarya’da terör operasyonu: 13 tutuklu

Sakarya Emniyet Müdürlüğünün terör örgütlerine yönelik 21 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), DEAŞ, PKK ve THKP/C isimli terör örgütlerine yönelik yürüttükleri operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla 48 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 21 gün süren operasyonlar sonrasında 46 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Hakim karşısına çıkan şüphelilerin 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1 şahıs ise adli mercilerle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise diğer iller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iade edildiği belirtilirken, gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, firari olan 2 şahsın yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.



