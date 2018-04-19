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Son dakika: merkezli / operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli 8 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün askeri yapılanma mahrem imamı ve Hatay il imamının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:05
Son dakika: Mersin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

merkezli 8 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün askeri yapılanma mahrem imamı ve Hatay il imamının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY yapılanmasını açığa çıkarmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, Mersin merkezli , Hatay, , Kahramanmaraş, Adıyaman, Aksaray ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Tarsus ilçe imamı A.Ö., Hatay il imamı C.D., ve askeri yapılanmasının mahrem imamı A.N.'nin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme ağı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve talimatla 'da hesap artırımı yaptıkları belirlendi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Son dakika: Mersin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı
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