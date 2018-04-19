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Son dakika: Afrin'de evlere tuzaklanan bombaları imha etti!

Son dakika haberi! , Afrin'de teröristlerin evlere tuzakladığı bombaları bir alanda toplayarak kontrollü şekilde patlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın evlere tuzakladığı 103 adet bombayı imha etti.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:33
Son dakika: TSK Afrin'de evlere tuzaklanan bombaları imha etti!

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATTILAR

, Afrin'de teröristlerin evlere tuzakladığı bombaları bir alanda toplayarak kontrollü şekilde patlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın evlere tuzakladığı 103 adet bombayı imha etti.

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Son dakika: TSK Afrin'de evlere tuzaklanan bombaları imha etti!
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