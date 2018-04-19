Son dakika: TSK Afrin'de evlere tuzaklanan bombaları imha etti!
Son dakika haberi! TSK, Afrin'de teröristlerin evlere tuzakladığı bombaları bir alanda toplayarak kontrollü şekilde patlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın evlere tuzakladığı 103 adet bombayı imha etti.
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:33
KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATTILAR
TSK, Afrin'de teröristlerin evlere tuzakladığı bombaları bir alanda toplayarak kontrollü şekilde patlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın evlere tuzakladığı 103 adet bombayı imha etti.