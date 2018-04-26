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Kara Harp Okulu darbe davasında ara karar

Son dakika haberi... 'nün () darbe girişimi sırasında yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:19
Kara Harp Okulu darbe davasında ara karar
'nün darbe girişimi sırasında yaşanan eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 2 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına, tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmetti

'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi. 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Müzakere için verilen aranın ardından ara kararları açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, bazı sanıkların tanık olarak dinlenmesi ve dosya kapsamına göre bilirkişi raporu alınması taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine, müşteki Ahmet Çörpan'ın ise gelecek celse mahkeme salonunda dinlenmesine karar verildiğini bildirdi. Sanıklar hakkında "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında iletişim kaydı bulunup bulunmadığının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen sanıkların kullanım içeriklerinin istenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme sanıklardan Nizam Beder ve İdris Sarıkaya hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararları çıkarılmasını, tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kara Harp Okulu darbe davasında ara karar
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