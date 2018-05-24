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gazisine anlamlı destek

’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağı kopan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen’in ev sahibi olabilmesi için anlamlı bir destek kampanyası başlatıldı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 11:31
Afrin gazisine anlamlı destek

Turhal belediyesi ve Turhal kaymakamlığının öncülüğünde " ev alıyor" sloganı ile başlatılan kampanya sonucunda elde edilecek gelirle satın alınacak ev gaziye hediye edilecek.

Gazi Hasan Muhammed Çeçen, başlatılan kampanyanın kendisini duygulandırdığını belirterek, "Rabbim devletimize zeval vermesin. Gerek sunduğu olanaklar olsun, gerek yardımları olsun. Turhal Belediye Başkanımız Yılmaz Bekler, Turhal Kaymakamımız Dr. Ahmet Süheyl Üçer önderliğinde böyle bir yardım kampanyası başlatıldı. Başkanımız ziyaretinde böyle bir çalışma sergileyeceğini belirtti ve onun aracılığıyla sosyal medyadan üzerinden vatandaşlardan yardım talep edildi. Benim için son derece duygulandırıcı bir olay. Turhal Gazisini unutmadı ve benim için bir gayretin içerisindeler. Bu kampanyayı başlatan ve yardım edenlerden rabbim razı olsun" diye konuştu.

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Afrin gazisine anlamlı destek
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